Log Horizon
Folge 12: Der Wald von Lagranda
24 Min.Ab 12
Die Vertreter des Bündnisses der Tafelrunde sind in Eastal zu Gast und nehmen gemeinsam mit Fürst Serjiad an einem Tanz teil. Shiroe wird ausgewählt, um die Gruppe auf dem Parkett zu vertreten. Henrietta unterstützt ihn dabei mit ihren Fähigkeiten, so dass die beiden schnell den gesamten Saal in ihren Bann ziehen.
Log Horizon
Genre:Anime, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Action
Produktion:JP, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN