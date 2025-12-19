Zum Inhalt springenBarrierefrei
Log Horizon

Packt es mit eigenen Händen an

Crunchy RollStaffel 1Folge 10
Packt es mit eigenen Händen an

Log Horizon

Folge 10: Packt es mit eigenen Händen an

24 Min.Ab 12

Shiroe befindet sich noch immer in Verhandlungen mit den anderen Gildenmeistern. Um diese von seinem Plan zu überzeugen, enthüllt Marielle das Geheimnis der Essenszubereitung von Crescent Moon. Außerdem berichtet Michitaka von der Herstellung einer Dampfmaschine. Nach weiteren Diskussionen über Regeln und Gesetze, wird das Bündnis der Tafelrunde gegründet und den Bewohnern von Akiba präsentiert.

