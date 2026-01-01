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Log Horizon

World Fraction

CrunchyrollStaffel 1Folge 14
World Fraction

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Log Horizon

Folge 14: World Fraction

24 Min.Ab 12

Shiroe und Akatsuki treffen auf den Magier Regan, der ihnen mehr über den World-Fraction-Zauber und die Geschichte von Elder Tales erzählt. Minori und die anderen befinden sich noch immer im Wald und trainieren einmal täglich im Dungeon.

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