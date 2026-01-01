Log Horizon
Folge 21: Walzer zu zweit
24 Min.Ab 12
In Eastal wird ein Fest veranstaltet, da Krusty und seine Truppen den General der Goblin-Armee erfolgreich besiegen konnten. Shiroe plant derweil schon die nächsten Schritte, um schlussendlich den König der Goblins zu vernichten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Log Horizon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Action
Produktion:JP, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN