Staffel 1Folge 22
Folge 22: Die Schwalbe und das Starenkind

24 Min.Ab 12

Die Stadt Akiba bereitet sich auf das erste Waagefest vor. Dafür wird es verschiedene Essens- und Verkaufsstände geben, die von den Gilden betrieben werden. Shiroe vergräbt sich währenddessen in seiner Arbeit. Doch Henrietta und Akatsuki haben andere Pläne für ihn ...

Crunchyroll
