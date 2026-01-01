Die Schwalbe und das StarenkindJetzt kostenlos streamen
Log Horizon
Folge 22: Die Schwalbe und das Starenkind
24 Min.Ab 12
Die Stadt Akiba bereitet sich auf das erste Waagefest vor. Dafür wird es verschiedene Essens- und Verkaufsstände geben, die von den Gilden betrieben werden. Shiroe vergräbt sich währenddessen in seiner Arbeit. Doch Henrietta und Akatsuki haben andere Pläne für ihn ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Log Horizon
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Action
Produktion:JP, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN