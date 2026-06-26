Die letzte X-Night: "In der Mausefalle"Jetzt kostenlos streamen
Match my Ex
Folge 24: Die letzte X-Night: "In der Mausefalle"
38 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12
Christins mögliches Comeback sorgt für Unruhe - besonders bei Aurelia, die um ihr Match mit Calvin O. bangt. Gemeinsam versuchen sie, sich zu schützen. Calvin S. muss sich den Folgen seiner Entscheidungen stellen. Vor der letzten X-Night wird in der Villa spekuliert und taktiert. Am Ende sorgt Christins Entscheidung für Spannung: Kommt sie zurück in die X-Villa?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Match my Ex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Madame Zheng Production GmbH