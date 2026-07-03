Match my Ex
Folge 25: Opfer für das Finale
37 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 12
Nach der X-Night müssen Aurelia und Calvin O. sich trennen - Aurelia verlässt die Villa und Christin steht für ihre Entscheidung in der Kritik. Emma und Tim wagen einen Neuanfang, während es für Joanna und Calvin S. kaum noch Hoffnung gibt. Im Finale müssen die Kandidat:innen entscheiden, wer gehen muss. Beim X-Treme Ranking zeigt sich, welche Paare echtes Match-Potenzial haben.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Match my Ex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Madame Zheng Production GmbH