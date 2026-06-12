Match my Ex
Folge 20: Glücklich vermatcht?
37 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12
Während die meisten Exen ihr Glück genießen, bangt Leandro um Francesca - ihre Rückkehr scheint endgültig ausgeschlossen. Ein ehrlicher Abschied bewegt Rob und Aurelia, während Joanna und Calvin S. wieder zueinander finden. Rina und Fabrizio setzen ihre gemeinsame Geschichte fort. Bei Tim und Emma eskaliert ein Streit, während Anna und Daniel in der X-Suite ihrer Beziehung eine neue Intensität verleihen.
Alle Staffeln im Überblick
Match my Ex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Madame Zheng Production GmbH