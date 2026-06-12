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Glücklich vermatcht?

JoynStaffel 2Folge 20vom 12.06.2026
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Folge 20: Glücklich vermatcht?

37 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12

Während die meisten Exen ihr Glück genießen, bangt Leandro um Francesca - ihre Rückkehr scheint endgültig ausgeschlossen. Ein ehrlicher Abschied bewegt Rob und Aurelia, während Joanna und Calvin S. wieder zueinander finden. Rina und Fabrizio setzen ihre gemeinsame Geschichte fort. Bei Tim und Emma eskaliert ein Streit, während Anna und Daniel in der X-Suite ihrer Beziehung eine neue Intensität verleihen.

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