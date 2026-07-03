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Match my Ex

Chaos vor dem Finale: Abschiede und letzte Chancen

JoynStaffel 2Folge 26vom 03.07.2026
Chaos vor dem Finale: Abschiede und letzte Chancen

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Folge 26: Chaos vor dem Finale: Abschiede und letzte Chancen

38 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 12

Das X-Treme Ranking sorgt für Abschiede: Rina und Fabrizio müssen die Villa verlassen, gefolgt von Sabrina und Julius sowie Joanna und Calvin S. Bei der Casino-Party gibt es Konflikte und Leandro richtet einen Appell an die Exen. Die Villa leert sich, das Finale rückt näher. Zum Schluss kommen alle Exen zurück - doch welches Match bleibt am Ende und wer nimmt das Geld mit nach Hause?

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