Chaos vor dem Finale: Abschiede und letzte ChancenJetzt kostenlos streamen
Match my Ex
Folge 26: Chaos vor dem Finale: Abschiede und letzte Chancen
38 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 12
Das X-Treme Ranking sorgt für Abschiede: Rina und Fabrizio müssen die Villa verlassen, gefolgt von Sabrina und Julius sowie Joanna und Calvin S. Bei der Casino-Party gibt es Konflikte und Leandro richtet einen Appell an die Exen. Die Villa leert sich, das Finale rückt näher. Zum Schluss kommen alle Exen zurück - doch welches Match bleibt am Ende und wer nimmt das Geld mit nach Hause?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Match my Ex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Madame Zheng Production GmbH