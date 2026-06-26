Match my Ex
Folge 23: Die Bombe platzt
38 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12
Ein stürmischer Morgen in der X-Villa: Es drohen gleich mehrere Matches zu zerbrechen. Calvin S. hatte während seines Aufenthalts im Exil mit Emma und Christin etwas am Laufen. Besonders Tim will wissen, was wirklich zwischen Emma und Calvin S. passiert ist. Auch Joanna ist geschockt, als sie erfährt, was hinter ihrem Rücken passiert ist. Während immer mehr Details der Lüge ans Licht kommen, drohen gleich mehrere Matches zu zerbrechen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Match my Ex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Madame Zheng Production GmbH