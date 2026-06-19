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Match my Ex

Alte Flammen zünden wieder

JoynStaffel 2Folge 21vom 19.06.2026
Alte Flammen zünden wieder

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Folge 21: Alte Flammen zünden wieder

38 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12

Beim Match Check "Trust Issues" zeigen die Paare, wie viel Vertrauen sie zueinander haben. Einige Beziehungen sind stabil, andere wackeln. Rina und Fabrizio wollen ihre Gefühle in der X-Suite vertiefen. Ein Flirt zwischen Calvin S. und Christin sorgt für Ärger bei Joanna, doch sie und Christin geben ihrer Beziehung beim Sundowner-Date eine zweite Chance. Auf der "Red Flag, Green Flag"-Party steht Henna vor der Entscheidung, sich für ihren Ex Leandro zu opfern und Francesca damit zurückzuholen.

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