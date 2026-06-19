Alte Flammen zünden wiederJetzt kostenlos streamen
Match my Ex
Folge 21: Alte Flammen zünden wieder
38 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12
Beim Match Check "Trust Issues" zeigen die Paare, wie viel Vertrauen sie zueinander haben. Einige Beziehungen sind stabil, andere wackeln. Rina und Fabrizio wollen ihre Gefühle in der X-Suite vertiefen. Ein Flirt zwischen Calvin S. und Christin sorgt für Ärger bei Joanna, doch sie und Christin geben ihrer Beziehung beim Sundowner-Date eine zweite Chance. Auf der "Red Flag, Green Flag"-Party steht Henna vor der Entscheidung, sich für ihren Ex Leandro zu opfern und Francesca damit zurückzuholen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Match my Ex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Madame Zheng Production GmbH