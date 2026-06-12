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Das große Taktieren

JoynStaffel 2Folge 19vom 12.06.2026
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Folge 19: Das große Taktieren

39 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12

Vor der nächsten X-Night beginnt in der X-Villa das große Taktieren. Julius will frischen Wind ins Liebeskarussell bringen und überlegt, Annas Match neu zu mischen. Alan sieht plötzlich eine Chance, sich selbst zu saven. Ein sich hintergangen fühlender Daniel macht sich Luft und bricht mit seinem großen Bruder. Bei der X-Night haben schließlich die Männer das Sagen und Julius wird zum Strippenzieher für Annas Liebesglück.

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