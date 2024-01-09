Staffel 1Folge 1vom 09.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 1: Die Heimkehr
22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12
Naruto kehrt zusammen mit Jiraiya nach zwei Jahren von ihrer Trainingsreise zurück nach Konoha. Die beiden stellen fest, dass zwar vieles noch gleich ist, aber auch viel anders. Naruto selbst und auch Sakura und Konohamaru sind erwachsener geworden.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media