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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 1Folge 18vom 10.01.2024
Die Barrikade

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Naruto: Shippuden

Folge 18: Die Barrikade

22 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12

Die Teams sind an der Höhle angekommen und müssen jetzt das fünffache Siegel am Eingang brechen. Es gelingt ihnen zwar, die Barrikade zu durchbrechen, doch sie merken schnell, dass sie damit in eine Falle getappt sind.

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