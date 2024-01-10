Staffel 1Folge 18vom 10.01.2024
Die BarrikadeJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 18: Die Barrikade
22 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12
Die Teams sind an der Höhle angekommen und müssen jetzt das fünffache Siegel am Eingang brechen. Es gelingt ihnen zwar, die Barrikade zu durchbrechen, doch sie merken schnell, dass sie damit in eine Falle getappt sind.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media