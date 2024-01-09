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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 1Folge 10vom 09.01.2024
Die Neun Siegel des Phantomdrachens

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Naruto: Shippuden

Folge 10: Die Neun Siegel des Phantomdrachens

22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12

Das Geschwisterpaar Chiyo und Ebizo haben sich im Kampf um das Leben von Kankuros eingeschalten. Sie hoffen, dass sie ein Gegengift entwickeln können. Nun muss sie Tsunade in Konoha um Hilfe bitten.

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