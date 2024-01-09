Staffel 1Folge 10vom 09.01.2024
Die Neun Siegel des PhantomdrachensJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 10: Die Neun Siegel des Phantomdrachens
22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12
Das Geschwisterpaar Chiyo und Ebizo haben sich im Kampf um das Leben von Kankuros eingeschalten. Sie hoffen, dass sie ein Gegengift entwickeln können. Nun muss sie Tsunade in Konoha um Hilfe bitten.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media