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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 1Folge 16vom 10.01.2024
Was wird aus Suna-Gakure?

Was wird aus Suna-Gakure?Jetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 16: Was wird aus Suna-Gakure?

21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12

Die Ninjas sind noch immer unterwegs, und in Suna-Gakure wollen finstere Gestalten den Bijuuu-Geist, der in bestimmten Menschen versiegelt ist. Es handelt sich dabei um eine große Ansammlung von Chakra, die unvorstellbare Macht bedeuten kann.

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