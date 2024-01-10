Staffel 1Folge 16vom 10.01.2024
Was wird aus Suna-Gakure?Jetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 16: Was wird aus Suna-Gakure?
21 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12
Die Ninjas sind noch immer unterwegs, und in Suna-Gakure wollen finstere Gestalten den Bijuuu-Geist, der in bestimmten Menschen versiegelt ist. Es handelt sich dabei um eine große Ansammlung von Chakra, die unvorstellbare Macht bedeuten kann.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media