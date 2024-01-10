Staffel 1Folge 20vom 10.01.2024
Der unheimliche MarionettensammlerJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 20: Der unheimliche Marionettensammler
22 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12
Naruto und Kakashi verfolgen Deidara, der mit Gaara aus der Höhle entkommen und fliehen konnte. Sakura und Chiyo sehen sich Sasori gegenüber, da erzählt die alte Frau Sakura die Geschichte des Marionettensammlers.
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Naruto: Shippuden
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
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