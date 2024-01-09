Staffel 1Folge 6vom 09.01.2024
Endlich wieder Nudelsuppe!Jetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 6: Endlich wieder Nudelsuppe!
22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12
Naruto kann nach langer Zeit endlich wieder seine geliebte Nudelsuppe essen. Im Restaurant wird er freundlich begrüßt und er trifft auf Iraku. Der Kampf zwischen Gaara und Deidara wird dramatisch.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 18 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media