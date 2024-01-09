Staffel 1Folge 2vom 09.01.2024
Und schon wieder Trainingsplatz 3Jetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 2: Und schon wieder Trainingsplatz 3
22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12
Naruto und Sakura sollen in einem Trainingskampf zeigen, wie sie sich weiterentwickelt haben. Sie sind überrascht, als Kakashi gleichzeitig gegen sie beide antritt. Gaara vermutet einen Verräter im Dorf, der mit den Akatsuki zusammenarbeitet.
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Naruto: Shippuden
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media