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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 1Folge 2vom 09.01.2024
Und schon wieder Trainingsplatz 3

Und schon wieder Trainingsplatz 3Jetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 2: Und schon wieder Trainingsplatz 3

22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12

Naruto und Sakura sollen in einem Trainingskampf zeigen, wie sie sich weiterentwickelt haben. Sie sind überrascht, als Kakashi gleichzeitig gegen sie beide antritt. Gaara vermutet einen Verräter im Dorf, der mit den Akatsuki zusammenarbeitet.

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