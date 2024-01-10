Staffel 1Folge 19vom 10.01.2024
Team Guy gegen Team Guy?Jetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 19: Team Guy gegen Team Guy?
22 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12
Jedes Siegel vor der Höhle verwandelt sich in einen Doppelgänger desjenigen, der es gebrochen hat. Deshalb muss Team Guy plötzlich gegen sich selbst kämpfen und jeder sein eigenes Ebenbild mit den gleichen Fähigkeiten besiegen.
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Naruto: Shippuden
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media