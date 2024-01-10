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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 1Folge 13vom 10.01.2024
Das Wasserdesaster

Das WasserdesasterJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 13: Das Wasserdesaster

22 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12

Guys Team wird aufgehalten, denn Kisame hat noch eine alte Rechnung mit ihm offen und will kämpfen. Die anderen treffen auf Itachi, und Kakasho will alleine gegen ihn antreten. Er bittet Naruto aber um Rückendeckung.

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