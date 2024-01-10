Staffel 1Folge 13vom 10.01.2024
Das WasserdesasterJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 13: Das Wasserdesaster
22 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12
Guys Team wird aufgehalten, denn Kisame hat noch eine alte Rechnung mit ihm offen und will kämpfen. Die anderen treffen auf Itachi, und Kakasho will alleine gegen ihn antreten. Er bittet Naruto aber um Rückendeckung.
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Naruto: Shippuden
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media