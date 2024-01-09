Staffel 1Folge 12vom 09.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 12: Die Legende von den Bijuu-Geistern
22 Min.Ab 12
Pakkun entdeckt das Versteck der Akatsuki, in dem Gaara wahrscheinlich gefangen gehalten wird. Die Konoha Ninjas machen sich sofort auf den Weg, um ihn zu befreien, doch die Suna-Nins haben noch einen anderen Befehl.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
