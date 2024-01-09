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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 1Folge 9vom 09.01.2024
Verehrte Großmutter

Verehrte GroßmutterJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 9: Verehrte Großmutter

22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12

In Suna-Gakure gibt es immer noch Fallen der Feinde. Langsam macht sich das Dorf Gedanken, ob nicht ein neuer Kazekage ernannt werden muss. Das Team Kakashi ist noch unterwegs und trifft auf Temari.

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