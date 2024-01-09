Staffel 1Folge 7vom 09.01.2024
Lauf Kankuro, Lauf!Jetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 7: Lauf Kankuro, Lauf!
22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12
Kazekage Gaara wurde offensichtlich entführt. Kankuro macht sich auf, Gaara alleine zu befreien. Doch Baki schickt ihm Verstärkung hinterher. Kankuro kann Gaara tatsächlich finden, doch die Entführer geben nicht so leicht auf.
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Naruto: Shippuden
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media