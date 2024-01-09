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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 1Folge 7vom 09.01.2024
Lauf Kankuro, Lauf!

Lauf Kankuro, Lauf!Jetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 7: Lauf Kankuro, Lauf!

22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12

Kazekage Gaara wurde offensichtlich entführt. Kankuro macht sich auf, Gaara alleine zu befreien. Doch Baki schickt ihm Verstärkung hinterher. Kankuro kann Gaara tatsächlich finden, doch die Entführer geben nicht so leicht auf.

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