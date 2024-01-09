Staffel 1Folge 11vom 09.01.2024
Heilende HändeJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 11: Heilende Hände
22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12
Nachdem Kankuro im Kampf verletzt und vergiftet worden ist, schafft Sakura es, ihn zu retten. Kakashi bittet Pakkun, die Verfolgung von Kakuros Angreifern mit seinen Hunden zu untersützen. Auch Tsunade schickt ein Team zur Unterstützung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media