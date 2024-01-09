Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 1Folge 4vom 09.01.2024
Die Jinchu-Kraft aus Sunagakure

Die Jinchu-Kraft aus SunagakureJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 4: Die Jinchu-Kraft aus Sunagakure

22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12

Der Trainingskampf zwischen Sakura und Naruto gegen Kakashi geht weiter. Eigentlich sieht es schlecht für die beiden aus, doch dann erinnert sich Sakura an etwas, das Kakashi ihnen beigebracht hat. Und dann wendet sich das Blatt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 11 Staffeln und Folgen