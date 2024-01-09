Staffel 1Folge 4vom 09.01.2024
Die Jinchu-Kraft aus SunagakureJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 4: Die Jinchu-Kraft aus Sunagakure
22 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12
Der Trainingskampf zwischen Sakura und Naruto gegen Kakashi geht weiter. Eigentlich sieht es schlecht für die beiden aus, doch dann erinnert sich Sakura an etwas, das Kakashi ihnen beigebracht hat. Und dann wendet sich das Blatt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media