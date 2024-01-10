Staffel 1Folge 14vom 10.01.2024
Naruto: Shippuden
Folge 14: Die fünf Haie
22 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12
Kisame kann Lee, TenTen und Neji in Wasser einsperren, so dass Guy allein gegen ihn kämpfen muss. Auch Naruto wird von Itachi gefangen, in einem Gen-Jutsu. Er merkt es gerade noch rechtzeitig, bevor etwas schlimmes passieren kann.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media