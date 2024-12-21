Staffel 20Folge 1vom 21.12.2024
Dem Tode naheJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 1: Dem Tode nahe
23 Min.Folge vom 21.12.2024Ab 12
Naruto und Sasuke liegen im Sterben, doch Gaara gibt sie nicht auf und tut alles, um sie noch zu retten. Er bringt Sasuke zu Tobirama Senju und Naruto zu seinem Vater Minato, in der Hoffnung, dass es noch nicht zu spät ist.
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Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 20-21: Palatin Media