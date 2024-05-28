Staffel 20Folge 14vom 28.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 14: In der Traumwelt
22 Min.Folge vom 28.05.2024Ab 12
Tenten steht unter dem Einfluss von Madaras aktiviertem Mugen Tsukuyomi. Mit einem Mal wacht Tenten in ihrem Zimmer auf. Allerdings ist in dem Zimmer auf wundersame Art und Weise alles vollkommen anders als es zuvor war.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media