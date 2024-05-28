Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 20Folge 14vom 28.05.2024
In der Traumwelt

In der TraumweltJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 14: In der Traumwelt

22 Min.Folge vom 28.05.2024Ab 12

Tenten steht unter dem Einfluss von Madaras aktiviertem Mugen Tsukuyomi. Mit einem Mal wacht Tenten in ihrem Zimmer auf. Allerdings ist in dem Zimmer auf wundersame Art und Weise alles vollkommen anders als es zuvor war.

Weitere Folgen in Staffel 20

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 18 Staffeln und Folgen