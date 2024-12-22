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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 20Folge 3vom 22.12.2024
Die Entstehung des Teams Minato

Die Entstehung des Teams MinatoJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 3: Die Entstehung des Teams Minato

23 Min.Folge vom 22.12.2024Ab 12

Obito erinnert sich an seine und Kakashis gemeinsame Vergangenheit im Team Yondaime. Er hatte Kakashi insgeheim als seinen Rivalen auserkoren und erfüllte mit ihm und Rin unter Minatos Leitung mehrere Missionen, doch das reichte ihm nicht.

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