Staffel 20Folge 3vom 22.12.2024
Die Entstehung des Teams MinatoJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 3: Die Entstehung des Teams Minato
23 Min.Folge vom 22.12.2024Ab 12
Obito erinnert sich an seine und Kakashis gemeinsame Vergangenheit im Team Yondaime. Er hatte Kakashi insgeheim als seinen Rivalen auserkoren und erfüllte mit ihm und Rin unter Minatos Leitung mehrere Missionen, doch das reichte ihm nicht.
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Naruto: Shippuden
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 20-21: Palatin Media