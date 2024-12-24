Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 20Folge 7vom 24.12.2024
Das Öffnen aller acht inneren Tore

Das Öffnen aller acht inneren ToreJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 7: Das Öffnen aller acht inneren Tore

23 Min.Folge vom 24.12.2024Ab 12

Gai hat alle acht inneren Tore geöffnet und stürzt sich in den Kampf gegen Madara. Da das Öffnen des achten Tors seinem Körper jedoch massiv schadet, unterstützen ihn Kakashi, Gaara und Minato, so gut sie können. Naruto kommt zu sich.

Weitere Folgen in Staffel 20

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 17 Staffeln und Folgen