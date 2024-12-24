Staffel 20Folge 7vom 24.12.2024
Naruto: Shippuden
Folge 7: Das Öffnen aller acht inneren Tore
23 Min.Folge vom 24.12.2024Ab 12
Gai hat alle acht inneren Tore geöffnet und stürzt sich in den Kampf gegen Madara. Da das Öffnen des achten Tors seinem Körper jedoch massiv schadet, unterstützen ihn Kakashi, Gaara und Minato, so gut sie können. Naruto kommt zu sich.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media