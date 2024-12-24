Staffel 20Folge 6vom 24.12.2024
Naruto: Shippuden
Folge 6: Papas Jugend
23 Min.Folge vom 24.12.2024Ab 12
Gai erinnert sich zurück an seinen Vater Dai, an das, was dieser ihm beibrachte und an den Tag, an dem er sein Leben opferte um Gai und sein Team zu retten. Dabei wird ihm klar, dass er auch das achte innere Tor öffnen muss.
