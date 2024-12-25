Staffel 20Folge 9vom 25.12.2024
Was weitergegeben wirdJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 9: Was weitergegeben wird
23 Min.Folge vom 25.12.2024Ab 12
Während Narutos Abwesenheit putzt Konohamaru dessen Wohnung und will als Bezahlung ein Jutsu von ihm lernen. Naruto verspricht, ihm das Rasengan beizubringen, kann es jedoch nur sehr schlecht erklären. Konohamaru jedoch gibt nicht auf.
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Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 12, Season 20-21: Palatin Media