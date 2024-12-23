Staffel 20Folge 5vom 23.12.2024
Naruto: Shippuden
Folge 5: Die Grüne Bestie gegen Rikudo Madara
23 Min.Folge vom 23.12.2024Ab 12
Als Karin und die anderen Sasuke erreichen, sind sie überrascht, zu sehen, wer ihn schon behandelt. Auf dem Schlachtfeld steht Gai Madara gegenüber und ist dazu bereit, für seine Freunde alle acht inneren Tore zu öffnen.
Weitere Folgen in Staffel 20
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media