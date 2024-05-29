Staffel 20Folge 18vom 29.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 18: Noch einmal dieses Lächeln
22 Min.Folge vom 29.05.2024Ab 12
In ihren Träumen verarbeitet Karin die schrecklichen Erlebnisse aus ihrer Kindheit. Von allen Seiten aufgrund ihrer besonderen Fähigkeiten ausgenutzt, wünscht sie sich nichts sehnlicher als auf Vertrauen basierende Beziehungen.
Weitere Folgen in Staffel 20
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media