NarutoStaffel 20Folge 12vom 28.05.2024
Unendlicher Traum

Folge 12: Unendlicher Traum

22 Min.Folge vom 28.05.2024Ab 12

Madara begibt sich in die Kamui-Dimension, um sein Auge zurückzuholen. Obito muss sich ihm stellen. Unterdessen wird Sakura auf dem Kampfplatz teleportiert, wo er die Anderen über den Stand der Dinge informiert. Sodann heilt er Kakashi.

