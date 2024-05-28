Staffel 20Folge 12vom 28.05.2024
Unendlicher TraumJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 12: Unendlicher Traum
22 Min.Folge vom 28.05.2024Ab 12
Madara begibt sich in die Kamui-Dimension, um sein Auge zurückzuholen. Obito muss sich ihm stellen. Unterdessen wird Sakura auf dem Kampfplatz teleportiert, wo er die Anderen über den Stand der Dinge informiert. Sodann heilt er Kakashi.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media