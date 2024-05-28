Staffel 20Folge 13vom 28.05.2024
Folge 13: Das endlose Tsukuyomi
22 Min.Folge vom 28.05.2024Ab 12
Madara gelingt es, das Mugen Tsukuyomi zu aktivieren und Oonoki kann nichts mehr ausrichten. Der Grund dafür ist, dass Oonokis Chakra vollständig aufgebraucht ist und er Madara dadurch nichts mehr entgegenzusetzen hat.
