Staffel 20Folge 4vom 23.12.2024
Du bist meine RückendeckungJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 4: Du bist meine Rückendeckung
23 Min.Folge vom 23.12.2024Ab 12
Obito erinnert sich an die Mission, die wegen ihm damals beinah gescheitert wäre. Während er zurückdenkt, geht der Kampf um ihn herum jedoch weiter, darum muss er sich entscheiden, ob er sich mit seinem einstigen Rivalen verbünden will.
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media