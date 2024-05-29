Staffel 20Folge 19vom 29.05.2024
Die Ninja-NieteJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 19: Die Ninja-Niete
22 Min.Folge vom 29.05.2024Ab 12
Tsunade träumt von Jirayas Tod. Er hinterlässt sein Buch über die Geschichte der Kyuubi.
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Naruto: Shippuden
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 20-21: Palatin Media