Staffel 20Folge 10vom 23.03.2025
Narutos RivaleJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 10: Narutos Rivale
23 Min.Folge vom 23.03.2025Ab 12
Konohamaru fordert Naruto zu einem Wettstreit heraus, wer schneller ein neues Jutsu lernt. Als das Dorf kurze Zeit später angegriffen wird, bekommt Konohamaru endlich die Gelegenheit, sich zu beweisen, und stellt sich dem Feind entgegen.
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Naruto: Shippuden
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
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