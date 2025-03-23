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Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 20Folge 10vom 23.03.2025
Narutos Rivale

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Naruto: Shippuden

Folge 10: Narutos Rivale

23 Min.Folge vom 23.03.2025Ab 12

Konohamaru fordert Naruto zu einem Wettstreit heraus, wer schneller ein neues Jutsu lernt. Als das Dorf kurze Zeit später angegriffen wird, bekommt Konohamaru endlich die Gelegenheit, sich zu beweisen, und stellt sich dem Feind entgegen.

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