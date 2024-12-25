Staffel 20Folge 8vom 25.12.2024
Naruto: Shippuden
Folge 8: Rikudo Sennin
23 Min.Folge vom 25.12.2024Ab 12
Der Rikudou Sennin erzählt Naruto die Geschichte seiner Söhne und des Götterbaumes. Maito Gai kämpft währenddessen weiterhin gegen Madara, wobei er jedoch seine gesamte Lebenskraft verbraucht. Schließlich droht Madara wieder die Oberhand zu gewinnen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media