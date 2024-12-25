Zum Inhalt springenBarrierefrei
NarutoStaffel 20Folge 8vom 25.12.2024
Rikudo Sennin

Folge 8: Rikudo Sennin

23 Min.Folge vom 25.12.2024Ab 12

Der Rikudou Sennin erzählt Naruto die Geschichte seiner Söhne und des Götterbaumes. Maito Gai kämpft währenddessen weiterhin gegen Madara, wobei er jedoch seine gesamte Lebenskraft verbraucht. Schließlich droht Madara wieder die Oberhand zu gewinnen.

