Staffel 20Folge 2vom 22.12.2024
Naruto: Shippuden
Folge 2: Zwei Mangekyo
23 Min.Folge vom 22.12.2024Ab 12
Während Naruto weiterhin um sein Leben kämpft, muss Obito eine schwierige Entscheidung treffen. Madara, der mittlerweile zum Jinchuuriki des Zehnschwänzigen geworden ist, erscheint plötzlich vor Kakashi und Obito muss handeln.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
