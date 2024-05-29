Staffel 20Folge 22vom 29.05.2024
PrioritätenJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 22: Prioritäten
22 Min.Folge vom 29.05.2024Ab 12
In der Fortsetzung ihres Traumes liest Tsunade ein Buch von Jiraiya über das Unglück zweier Jungen, die in eine Grube gefallen sind. Team Jiraiya begibt sich unter die Erde, um die beiden zu retten. Derweil kämpfen die Genin gegen eine dunkle Macht.
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Naruto: Shippuden
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media