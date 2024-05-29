Staffel 20Folge 23vom 29.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 23: Der maskierte Mann
22 Min.Folge vom 29.05.2024Ab 12
Die Kinder aus Jiraiyas Geschichte werden aus der Grube geborgen. Unterdessen beginnt eine Suchaktion nach Naruto und Neji, die einem maskierten Mann zu einem geheimnisvollen Tor gefolgt sind. Dieser versucht, sie zu manipulieren.
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media