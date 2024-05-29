Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 20Folge 23vom 29.05.2024
Folge 23: Der maskierte Mann

22 Min.Folge vom 29.05.2024Ab 12

Die Kinder aus Jiraiyas Geschichte werden aus der Grube geborgen. Unterdessen beginnt eine Suchaktion nach Naruto und Neji, die einem maskierten Mann zu einem geheimnisvollen Tor gefolgt sind. Dieser versucht, sie zu manipulieren.

