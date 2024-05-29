Staffel 20Folge 24vom 29.05.2024
Die versiegelte KraftJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 24: Die versiegelte Kraft
22 Min.Folge vom 29.05.2024Ab 12
Tsunade ist im Traum noch immer vollkommen in Jiraiyas Buch vertieft. Währenddessen stehen Naruto und Neji weiterhin dem maskierten Mann gegenüber. Dieser möchte gerne von den beiden wissen, ob Konoha-Nin gute Menschen sind.
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 20-21: Palatin Media