Staffel 20Folge 25vom 29.05.2024
Befehle oder Kameraden?Jetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 25: Befehle oder Kameraden?
22 Min.Folge vom 29.05.2024Ab 12
Tsunades träumt weiter von Jiraiyas Roman. Als der maskierte Mann Naruto lähmt, kommt Jiraiya ihm zu Hilfe. Die Lockerung des Siegels führt jedoch zu seinem Entsetzen zum Wachstum von vier Chakraschwänzen an Narutos Körper.
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media