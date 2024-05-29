Staffel 20Folge 26vom 29.05.2024
Das Kind aus der ProphezeiungJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 26: Das Kind aus der Prophezeiung
22 Min.Folge vom 29.05.2024Ab 12
Tsunades Traum geht weiter: Naruto sind vier Schwänze gewachsen. Jiraiya versucht, ihn zu zähmen und das Siegel wieder anzubringen. Unterdessen befindet sich Sasuke im Kampf gegen eine Puppenschar. Dabei bekommt er Unterstützung von anderen Genin.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media