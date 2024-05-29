Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Naruto: Shippuden

NarutoStaffel 20Folge 26vom 29.05.2024
Das Kind aus der Prophezeiung

Das Kind aus der ProphezeiungJetzt kostenlos streamen

Naruto: Shippuden

Folge 26: Das Kind aus der Prophezeiung

22 Min.Folge vom 29.05.2024Ab 12

Tsunades Traum geht weiter: Naruto sind vier Schwänze gewachsen. Jiraiya versucht, ihn zu zähmen und das Siegel wieder anzubringen. Unterdessen befindet sich Sasuke im Kampf gegen eine Puppenschar. Dabei bekommt er Unterstützung von anderen Genin.

Weitere Folgen in Staffel 20

Alle Staffeln im Überblick

Naruto: Shippuden
Naruto

Naruto: Shippuden

Alle 17 Staffeln und Folgen