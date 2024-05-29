Staffel 20Folge 27vom 29.05.2024
Naruto: Shippuden
Folge 27: Der Vogel im Käfig
22 Min.Folge vom 29.05.2024Ab 12
Das Geheimnis um den maskierten Mann in Jiraiyas Buch aus Tsunades Traum wird gelüftet: Er ist Nejis Vater. Unterdessen werden die Genin mithilfe von Konans Schmetterlingen zu den Jonin geführt. Naruto ist unvorsichtig bei seiner Vorgehensweise.
Weitere Folgen in Staffel 20
Naruto: Shippuden
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media