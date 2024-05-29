Staffel 20Folge 28vom 29.05.2024
RückkehrJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 28: Rückkehr
22 Min.Folge vom 29.05.2024Ab 12
In Tsunades Traum liest diese weiter in Jiraiyas Buch. Sasuke beachtet Naruto weiterhin nicht. Kurz darauf belehrt sein Vater ihn über seine vorherigen Fehler und betont, dass er den Ruf seines Klans insbesondere vor der Polizei zu wahren hat.
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Naruto: Shippuden
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Kampfsport, Kinder
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Palatin Media