Staffel 20Folge 29vom 29.05.2024
Der eigene WegJetzt kostenlos streamen
Naruto: Shippuden
Folge 29: Der eigene Weg
22 Min.Folge vom 29.05.2024Ab 12
In Tsunades Traum lehrt Kakashi Sasuke die Kunst des Chidori. Indes will Itachi Frieden mit dem Dorf schließen, da er den Uchiha-Klan nicht mehr ausschließen will. Sasuke zweifelt diese Idee an, kann sich jedoch kein Gehör verschaffen.
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Naruto: Shippuden
Alle 18 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media